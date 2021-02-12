Пандемия безработицы

Уровень безработицы в Литве в четвертом квартале прошлого года составил 9%, или на 0,3% ниже, чем в июле-сентябре. Среди мужчин безработных было 9,7%, среди женщин — 8,4%, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.
В 2020 году уровень безработицы составил 8,5% и был на 2,2% выше показателя 2019 года. Безработные мужчины составили 9,3%, женщины — 7,7%. Уровень безработицы среди молодежи был 19,6%, что на 7,7% выше, чем в 2019 году.
Показатель длительной безработицы по сравнению в 2019 годом вырос на 0,6% и составил 2,5%.
Уровень занятости жителей Литвы в возрастной группе 15-64 года в прошлом году составлял 71,6% и за год снизился на 1,4 процентных пункта. Уровень занятости мужчин этого возраста составил 72,2%, женщин — 71%, что ниже прошлогоднего соответственно на 1,3 и 1,5 процентных пункта, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.
Уровень занятости молодежи (15-24 года) в прошлом году составил 29,4%, за год снизился на 3,5%. В возрастной группе 55-64 года уровень занятости жителей снизился на 0,8% и составил 67,6%.
В 2020 году всего было 1,484 млн лиц, причисленных к занятым на рынке труда, за год это число увеличилось на 13,7 тыс. Работа была у 82,7 тыс. молодых людей (15-24 года), или на 12,1 тыс. ниже, чем в 2019 году.
В 2020 году было 886,1 тыс. экономически пассивных жителей в возрасте от 15 лет и выше, из них более половины (59,2%) — пенсионеры по старости и получатели досрочных пенсий по старости. 63,4% молодых (возраст 15-24) жителей были экономически пассивны, из них 91,9% обучались в общеобразовательных или профессиональных школах, колледжах, университетах.
В связи с ростом в Литве уровня безработицы министр социальной защиты и труда Моника Навицкене обещает реорганизацию Службы занятости, сообщает BNS.
М. Навицкене сказала, что будет стремиться к тому, чтобы в Службе занятости регистрировали лишь людей, у которых есть реальные стремления найти работу, а после модернизации системы информационных технологий и создания «портала знакомств» для работников и работодателей учреждение могло бы сконцентрироваться на расширении компетенций.
«Сейчас у нас около 11 400 свободных рабочих мест и небольшое количество неработающих людей. Основной функцией Службы занятости должно быть совмещение потребности со спросом, решение логистических проблем, если такие возникают, – сказала министр. — При решении проблем безработицы основное внимание следует уделять молодежи и людям предпенсионного возраста».
Ожидание снятия карантинных ограничений измучило и бизнес – часть работников, которые находились в простое, сейчас уже — клиенты Службы занятости Литвы. Предприниматели с надеждой относятся к обещанию правительства снять часть ограничений – говорят, что лучше жесткие ограничения, чем отсутствие возможности работать.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ