Пандемия бушует в лагерях беженцев в ЕС

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В Евросоюзе растет число случаев заражения COVID-19 среди лиц, живущих в лагерях по приему беженцев.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкую газету «Франкфуртер Алгемайне», масштабные вспышки инфекции коронавируса зарегистрированы почти во всех лагерях беженцев в Германии, Франции и Италии.

Сообщается, что власти вынуждены были перевести на полный карантин лагеря, где были зафиксированы подобные вспышки. Газета пишет о беспокойстве властей в связи с этой ситуацией. Проблема усугубяется тем, что за пределами лагерей находится множество мигрантов, инфицированных коронавирусом и разносящих их среди населения. «Они должны понимать, что представляют непосредственную опасность для общественного здоровья», отмечает газета.

Есть и те, кто спит в заброшенных домах или палаточных городках.

Между тем каждый день в эти лагеря прибывают всё новые мигранты.