Пандемия COVID-19 в Литве уже преодолела пик — Дулькис

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Пандемия COVID-19 уже преодолела свой пик в Литве, считает министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Сегодня мы уже точно можем сказать, что судя по цифрам, мы преодолели пик», – заявил Дулькис журналистам в правительстве в понедельник.

По его словам, об этом свидетельствует общая тенденция заражений и заболевания COVID-19.

«Несмотря на то, что общее количество госпитализаций растет или смертность все еще достаточно высока, это будет длится еще 10-14 дней, но когда мы смотрим на ускорение пандемии в, когда мы смотрим на процент положительных ответов тестов от общего числа, процент когда мы смотрим на ускорение пандемии в отдельных муниципалитетах, мы можем четко видеть тенденцию к снижению. Ситуация в реанимациях стабильная», — сказал министр.

По его словам, все эти признаки говорят о движении ситуации к улучшению.

«Ну, будем надеяться, что других мутаций не будет», — добавил Дулкис.

По данным Департамента статистики, за последние сутки в стране выявлено 4800 новых случаев заболевания COVID-19, 15 человек скончались.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1262 пациента с COVID-19, 96 из которых находятся в реанимации.

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