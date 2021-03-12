Пандемия и безработица в Европе: как не потерять молодое поколение

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Более 3 млн молодых людей в Европе не могут найти работу, и в связи с пандемией ситуация только ухудшается, сообщает Euronews.

Согласно официальной статистике, безработица среди молодежи в странах ЕС выросла с 15% в 2019 году до 17,8% в декабре 2020 года. Порядка 3,1 млн молодых людей от 15 до 24 лет находятся сейчас в поиске работы, в категории от 15 до 29 лет их число составляет 4,7 млн. Но это только те, кто активно ищет работу. Если посчитать всех безработных, не получивших образование или профподготовку, известных как «поколение ни-ни», то их около 10 млн.

Самая высокая безработица в 2020 году зафиксирована в Греции и Испании — 31%. За ними идет Италия (28%), Швеция (20%), Португалия (19%), Финляндия (19%), Франция (18%).