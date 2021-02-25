Пандемия и оборона: созван экстренный саммит ЕС

В пятницу к участникам саммита присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым они рассмотрят отношения между ЕС и альянсом. Кроме того, буду подняты вопросы обороны и безопасности Союза, в частности в киберсфере.

Отметим, это будет вторая в этом году видеоконференция лидеров стран-членов ЕС. Первая, которая прошла в конце января, была полностью посвящена пандемии коронавируса.