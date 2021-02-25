Пандемия и оборона: созван экстренный саммит ЕС

Лидеры стран-членов Евросоюза проведут экстренные переговоры, посвященные пандемии коронавируса и безопасности организации. Двухдневный саммит открывается в четверг, 25 февраля, и пройдет в формате видеоконференции, анонсировала пресс-служба ЕС.
Так, в первый день во время онлайн-встречи главы 27 государств обсудят проблемы вакцинации от коронавируса, введения COVID-сертификатов, а также вопросы, связанные с ограничением передвижения между странами на фоне осложнения эпидситуации во многих из них.
В пятницу к участникам саммита присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым они рассмотрят отношения между ЕС и альянсом. Кроме того, буду подняты вопросы обороны и безопасности Союза, в частности в киберсфере.
Отметим, это будет вторая в этом году видеоконференция лидеров стран-членов ЕС. Первая, которая прошла в конце января, была полностью посвящена пандемии коронавируса.