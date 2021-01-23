Пандемия изменила платежные привычки людей – опрос

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Один из четырех жителей Литвы по причине пандемии коронавируса чаще пользовался не наличными деньгами – по этой причине выросло не только число платежных карточек, но и расчетов мобильными телефонами, свидетельствуют данные опроса.

По данным опроса, выполненного по заказу Банка Литвы (Центробанка, ЦБ), в прошлом году 97% респондентов, обладавших счетами, владели и платежными карточками (в 2019 году – 95%), это составило 86% (в 2019 году – 84%) всех жителей.

По словам старшего экономиста отдела политики рыночной инфраструктуры ЦБ Эвалдаса Карчаускиса, пандемия ускорила популярность инновационных методов оплаты. Это обусловило и повышение лимита бесконтактных расчетов в июне с 25 до 50 евро.