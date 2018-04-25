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Пандемия коронавируса еще не достигла пика — глава ВОЗ

By ITU Pictures from Geneva, Switzerland — AI for Good Global Summit 2018, CC BY 2.0, Link

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«В начале вспышки 400 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено за 12 недель. И за минувшие выходные в мире было зафиксировано 400 тыс. случаев инфицирования, — сказал Тедрос Гебрейесус. — Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик пандемии».

По его словам, к настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались.

Также Тедрос Гебрейесус рассказал, что Всемирная организация здравоохранения в самое ближайшее время отправит миссию в Китай, задача которой будет установить источник происхождения коронавируса. «В последние несколько месяцев ведется много обсуждений относительно происхождения вируса, — отметил он. — ВОЗ завершила все необходимые подготовительные работы, и эксперты организации направятся в Китай ближайшим доступным рейсом».

«Цель этой миссии будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку», — подчеркнул глава ВОЗ.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, выявление происхождения вируса — это детектив. «Речь идет о многосекторальном подходе и большой кропотливой работе», — указал он.

«Мы точно не знаем, когда была пройдена грань между животными и людьми. Ученые, которые едут в Китай, хотят разобраться, в чем причина. Нужно выявить основной, самый слабый элемент, отследить процесс передачи», — добавил представитель ВОЗ. Он подчеркнул, что в цепочке могут участвовать как дикие животные, так и сельскохозяйственные. «Процесс непростой. Можно оказаться в тупике», — признал Майкл Райан. Он напомнил, что ВОЗ уже много лет не может разобраться с лихорадкой Эбола.

belta.by

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