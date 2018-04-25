Пандемия меняет рынок труда

«Мы видим, что зарегистрировано больше людей, которые не проявляли активности на рынке труда — не работали раньше или не работали более двух лет», — сказала И. Балнаносене.

Несмотря на рост безработицы, служба подчеркивает, что это не помогает работодателям найти работников — в октябре было зарегистрировано 37,2 тыс. свободных рабочих мест, или на 900 больше, чем год назад. По словам главы Службы занятости, самый серьезный вызов — это структурная безработица.

«Не все ищущие работу соответствуют требованиям работодателей, у них нет должной квалификации, необходимой для работы. Также лица, ищущие конкретную работу, профессию, живут не там, где много рабочих мест в этой сфере», — сказала она.

После того как в Литве был введен всеобщий карантин, о простоях сообщает все больше компаний – по данным Государственной инспекции по труду (ГИТ), о простое сообщили 3699 компаний.

По данным инспекции, в простое находятся больше 30 000 работников. «С началом второго карантина количество находящихся в простое компаний увеличилось на 2500. Больше всего их из сферы общепита и услуг проживания (1083), оптовой и розничной торговли (630), из сферы организации художественной, развлекательной деятельности (279), обрабатывающей промышленности (221)», – сообщает ГИТ.

Половина работников (больше 15 000), находящихся в простое, — это работники сектора общепита и услуг проживания.

Во время простоя работодатель должен платить работнику не меньше минимальной зарплаты (607 евро «на бумаге», или 437 евро «на руки»), если он работает 40 часов в неделю. Если работник занят меньше, ему должны платить пропорциональную зарплату, например, за 20 часов в неделю — не меньше 303,5 евро.

Работал, но не заработал пенсию

В Литве объявлен карантин, работников отправляют в простой, снижают зарплаты, что влияет не только на доходы, но и на будущую пенсию. Для одних в будущем это будет означать пенсию на несколько центов меньше, а для других – на несколько процентов меньше. Сокращение будущей пенсии зависит от продолжительности простоя работающего.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ