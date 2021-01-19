Пандемия может на 5 лет стать угрозой мировой экономике — ВЭФ

Несмотря на начало вакцинации от COVID-19, пандемия еще долго будет влиять на общественную жизнь и экономику, отмечается в исследовании ВЭФ. Например, в этой ситуации меняются виды взаимодействия компаний с клиентами, цепочки поставок, модели бизнеса. В то же время ускоренное цифровое развитие может привести к росту числа кибератак, а регулярная работа из дома — к проблемам со здоровьем.

«В 2020 году мир осознал, к каким катастрофическим последствиям может привести игнорирование таких долгосрочных рисков, как пандемии», — отмечают эксперты ВЭФ. Они напомнили, что еще в 2006 году предостерегали в своем ежегодном докладе от рисков, связанных с возможными пандемиями.

В числе проблем, представляющих наибольшую опасность в мировом масштабе, эксперты ВЭФ назвали также изменение климата и другие вызовы, связанные с окружающей средой.