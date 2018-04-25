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Пандемия набирает обороты: в каких странах наблюдается стремительный рост заражений COVID-19

Nuotrauka www.pixabay.com

Франция по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилась к России. За последние сутки во Франции выявили около 40 тыс. новых больных, общее число зараженных составляет 1,787 млн, сообщает Reuters.

В России, которая сейчас занимает четвертое место по числу зараженных в мире, общее число инфицированных COVID-19 составляет 1,796 млн.

Первое место по числу зараженных в мире занимают США, за ними следуют Индия и Бразилия. Общее количество инфицированных в мире за время пандемии, по данным Reuters, составляет 50,3 млн, скончались 1,255 млн.

США остаются на первом месте в мире не только по числу инфицированных (более 10 млн) и умерших (237,5 тыс.) из-за коронавируса, но и по скорости распространения инфекции. 8 ноября в стране было выявлено свыше 126,7 тыс. заразившихся — самый высокий суточный показатель в мире за все время пандемии, сообщает ТАСС. В соседней Канаде (264,1 тыс. инфицированных) также растет заболеваемость, однако ее уровень в 30 раз ниже, чем в США — за последние сутки в Канаде выявили около 4 тыс. новых зараженных.

В странах Латинской Америки хотя и наблюдается снижение прироста числа заражений, но общее число инфицированных остается высоким: в Бразилии 5,66 млн заразившихся и почти 162,4 тыс. умерших, в Аргентине — 1,24 млн и 33,5 тыс., в Мексике — 967,8 тыс. и 95 тыс., в Перу — 922,3 тыс. и 34,8 тыс.

В Европе рост заболеваемости наблюдается не только во Франции (86,8 тыс. случаев заражения в сутки), но и в Великобритании (до 25 тыс.), Испании (свыше 22,5 тыс.), Италии (почти 40 тыс.).

По общему числу инфицированных в этом регионе в первую десятку стран мира в итоге входят Испания (1,33 млн заразившихся) и Великобритания (1,19 млн), вплотную к этим показателям приблизилась Италия (935,1 тыс.). Значительно затронула инфекция Германию (671,8 тыс. заразившихся), Польшу (546,4 тыс.), Бельгию (500,7 тыс.) и Украину (460,3 тыс.).

В Азии главным эпицентром вспышки коронавируса остается Индия (8,55 млн заразившихся и 126,6 тыс. умерших), где в последнюю неделю уровень заболеваемости стабильно превышал 45 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое ниже по сравнению с пиковыми показателями осени.

А в Иране (682,5 тыс. заразившихся и почти 38,3 тыс. смертей) заболеваемость с середины сентября, напротив, активно растет: 7 ноября медики зарегистрировали суточный максимум — 9,4 тыс. случаев заражения при максимальных 459 умерших в воскресенье. В большинстве других стран Среднего востока темпы распространения инфекции заметно снижаются.

belta.by

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