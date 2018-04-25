Пандемия нанесла болезненный удар европейскому автопрому

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Пандемия коронавируса отразилась на многих областях экономики стран почти всего мира. Наряду со сферой услуг, болезненный удар испытал на себе также автопром. Пандемия вызвала масштабное обрушение европейских автомобильных рынков.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление Ассоциации европейских производителей автомобилей, в прошедшем месяце в сравнении с тем же месяцем прошлого года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3 процента. Это самый сильный месячный спад за все время ведения подобной статистики. За первую треть текущего года показатель продаж снизился на 38,5 процента.

В Германии продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1 процента. Причина кроется в практически полной остановке производства на несколько недель, а также закрытии из-за локдауна дилерских центров.