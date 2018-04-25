Пандемия наряду с другими факторами может привести к возгоранию затихших конфликтов — ООН

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В период пандемии страны, которые проходят сложный путь от войны к миру, в наибольшей степени нуждаются в помощи со стороны международного сообщества. О том, что кризис наряду с другими факторами может привести к возгоранию утихших конфликтов и разжиганию новых, заявила первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед, сообщает Центр новостей ООН.

«Пандемия COVID-19 усугубляет последствия конфликтов. Это касается самых различных сфер — от отсутствия безопасности на границах и угроз, связанных с климатом, до социальных потрясений и ограничений демократических свобод. Растут недовольство и масштабы неравенства, снижается доверие к властям и ко всем учреждениям», — сказала Амина Мохаммед на заседании Совбеза ООН. Она предупредила также, что нынешний кризис может свести на нет достижения в области развития и миростроительства, обострить конфликты и подорвать усилия по достижению целей в области устойчивого развития.

Пандемия, как считает представитель ООН, оказывает разрушительное воздействие на возможность реализации прав человека и обеспечения гендерного равенства, а также подвергает новым угрозам людей, проживающих в зонах конфликта и переживающих гуманитарный кризис. «Стороны конфликтов используют пандемию, чтобы поставить людей в еще более опасную ситуацию, ограничить их доступ к медицинской помощи и другим жизненно важным услугам», — подчеркнула первый заместитель генсека ООН.

Основными факторами конфликтов Амина Мохаммед в первую очередь считает неравенство, отсутствие безопасности и изменение климата. «Я собственными глазами убедилась в связи между климатом и проблемами безопасности в Сахеле, регионе озера Чад, на Ближнем Востоке и других местах», — сказала представитель ООН. Эта связь, по ее словам, проявляется в масштабных перемещениях людей, растущей конкуренции за ресурсы, последствиях экстремальных погодных явлений — засухи и наводнения. В некоторых случаях, по словам Амины Мохаммед, климатический кризис ставит под вопрос само существование народов.

«Климатический кризис подрывает также целостность сообществ и ограничивает возможности молодежи», — сказала первый заместитель главы ООН. Она опасается, что глобальное потепление, неравенство и другие опасные факторы обернутся появлением поколения разочарованных в жизни молодых людей, которые легко могут попасть в сети экстремистов.

Замгенсека подчеркнула, что построение и поддержание мира требуют устранения всех коренных причин, в том числе угроз, возникающих в связи с пандемией. При этом она отметила, что факторы или основные причины конфликтов не статичны, а постоянно меняются и развиваются, что необходимо учитывать в стратегиях по миростроительству.

Отметив, что конфликты, а также проблемы, связанные с изменением климата и развитием взаимосвязаны, Амина Мохаммед указала, что усилия по их решению часто все еще разрозненны. «По мере восстановления после пандемии мы не можем вернуться к не оправдавшим себя подходам и системам, которые привели к неравенству, особо проявившемуся во время этого кризиса», — сказала первый заместитель генсека.