default image
Пандемия наряду с другими факторами может привести к возгоранию затихших конфликтов - ООН

Подробнее...
default image
Евросоюз вводит санкции для А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей - Совет Европы

Подробнее...
default image
Решением правительства в Литве на три недели вводится всеобщий карантин

Подробнее...
default image
В ВОЗ подчеркнули важность COVID-тестирования

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ЕС не впускать электроэнергию БелАЭС на свой рынок

Подробнее...
default image
Театральный мир лишился Творца, одаренного Богом. Умер композитор Фаустас Латенас.

Подробнее...
default image
Внеочередного заседания сейма не будет, спикер подозревает фальсификацию подписей

Подробнее...
default image
В Германии предложили отказаться от понятия расы в конституции

Подробнее...
default image
Каунасский университет им Витаутаса Великого примет еще 50 белорусских студентов

Подробнее...
default image
В США начались протесты против результатов выборов

Подробнее...
default image
У президента Литвы удален полип в кишечнике, самочувствие прекрасное

Подробнее...
default image
За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, семь человек скончались

Подробнее...
default image
В Великобритании поднят уровень террористической угрозы до предпоследнего

Подробнее...
default image
Есть риск того, что Латвия и Эстония составят двухстороннюю методику –Ж. Вайчюнас

Подробнее...
default image
По поводу начала работы БелАЭС – нота Литвы Беларуси

Подробнее...
default image
Глава Европарламента выразил надежду на перезапуск диалога между ЕС и США после выборов

Подробнее...
default image
COVID-19 болеют тысяча медиков в Литве – НЦОЗ

Подробнее...
default image
Правление сейма решит, когда созывать заседание по обращению ИАПЛ-СХС

Подробнее...
default image
Северная Корея заминировала границу с Китаем из-за COVID - Сеул

Подробнее...
default image
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 20 ноября

Подробнее...
default image
Президент обсудит с Шимоните формирование коалиции и преемственность превенции COVID-19

Подробнее...
default image
"Аграрии" инициируют заседание сейма Литвы по обращению в КС в связи с выборами

Подробнее...
default image
В Греции введут частичный локдаун

Подробнее...
default image
За октябрь коронавирусом в Литве заразились 11 тыс. человек – НЦОЗ

Подробнее...
default image
Из-за COVID-19 британские больницы отменяют тысячи операций

Подробнее...
default image
Очаги COVID-19 зарегистрированы в 60 учреждениях опеки, новейший – в Клайпеде

Подробнее...
default image
Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

Подробнее...
default image
Правые договорились по 80% коалиционного соглашения, создают группу по COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа: в Литве нет места электроэнергии с небезопасных АЭС

Подробнее...
default image
Спикер сейма отказывается обращаться в КС из-за жалобы ИАПЛ-СХС по поводу выборов

Подробнее...
default image
Президент Беларуси принял верительные грамоты

Подробнее...
default image
С ограничением бизнеса вступят в силу и меры помощи – С. Сквярнялис

Подробнее...
default image
Опрос BNS/Vilmorus: симпатии литовцев – на стороне Д. Байдена

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в мире следующие несколько месяцев будет очень тяжелой - ВОЗ

Подробнее...
default image
Американцы голосуют на выборах президента и готовятся к возможным беспорядкам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: в Литве будет предложено ввести всеобщий карантин

Подробнее...
default image
На БелАЭС началась выработка электроэнергии, Литва прекратила торговлю электроэнергией

Подробнее...
default image
Вступит ли Ирландия в Шенген?

Подробнее...
default image
За сутки установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Пандемия наряду с другими факторами может привести к возгоранию затихших конфликтов — ООН

Фото pixabay.com

В период пандемии страны, которые проходят сложный путь от войны к миру, в наибольшей степени нуждаются в помощи со стороны международного сообщества. О том, что кризис наряду с другими факторами может привести к возгоранию утихших конфликтов и разжиганию новых, заявила первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед, сообщает Центр новостей ООН.

«Пандемия COVID-19 усугубляет последствия конфликтов. Это касается самых различных сфер — от отсутствия безопасности на границах и угроз, связанных с климатом, до социальных потрясений и ограничений демократических свобод. Растут недовольство и масштабы неравенства, снижается доверие к властям и ко всем учреждениям», — сказала Амина Мохаммед на заседании Совбеза ООН. Она предупредила также, что нынешний кризис может свести на нет достижения в области развития и миростроительства, обострить конфликты и подорвать усилия по достижению целей в области устойчивого развития.

Пандемия, как считает представитель ООН, оказывает разрушительное воздействие на возможность реализации прав человека и обеспечения гендерного равенства, а также подвергает новым угрозам людей, проживающих в зонах конфликта и переживающих гуманитарный кризис. «Стороны конфликтов используют пандемию, чтобы поставить людей в еще более опасную ситуацию, ограничить их доступ к медицинской помощи и другим жизненно важным услугам», — подчеркнула первый заместитель генсека ООН.

Основными факторами конфликтов Амина Мохаммед в первую очередь считает неравенство, отсутствие безопасности и изменение климата. «Я собственными глазами убедилась в связи между климатом и проблемами безопасности в Сахеле, регионе озера Чад, на Ближнем Востоке и других местах», — сказала представитель ООН. Эта связь, по ее словам, проявляется в масштабных перемещениях людей, растущей конкуренции за ресурсы, последствиях экстремальных погодных явлений — засухи и наводнения. В некоторых случаях, по словам Амины Мохаммед, климатический кризис ставит под вопрос само существование народов.

«Климатический кризис подрывает также целостность сообществ и ограничивает возможности молодежи», — сказала первый заместитель главы ООН. Она опасается, что глобальное потепление, неравенство и другие опасные факторы обернутся появлением поколения разочарованных в жизни молодых людей, которые легко могут попасть в сети экстремистов.

Замгенсека подчеркнула, что построение и поддержание мира требуют устранения всех коренных причин, в том числе угроз, возникающих в связи с пандемией. При этом она отметила, что факторы или основные причины конфликтов не статичны, а постоянно меняются и развиваются, что необходимо учитывать в стратегиях по миростроительству.

Отметив, что конфликты, а также проблемы, связанные с изменением климата и развитием взаимосвязаны, Амина Мохаммед указала, что усилия по их решению часто все еще разрозненны. «По мере восстановления после пандемии мы не можем вернуться к не оправдавшим себя подходам и системам, которые привели к неравенству, особо проявившемуся во время этого кризиса», — сказала первый заместитель генсека.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.