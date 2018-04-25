Пандемия нелегалам не помеха

Тысячи гастарбайтеров приезжают ежегодно в Европу. Кто-то долго оформляет документы и собирает справки, другие идут на риск и остаются здесь нелегально. Они устраиваются на нелегальную работу и живут в страхе быть обнаруженными властями.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в последние годы их число возросло и в Венгрии. Причем даже пандемия не «выкурила» их из страны. Многие остались в стране и затаились, ожидая отмены ограничительных мер, чтобы вернуться к работе. Чаще всего здешние нелегалы работают в сфере обслуживания: на кухнях ресторанов и кафе, на стройке или в отелях уборщиками. Да, они сегодня пока закрыты, но ведь карантин не бесконечен.

Нелегальная занятость иностранных работников наносит огромный ущерб экономике Венгрии. Ведь они не платят налоги и увеличивают рост безработицы среди законопослушных граждан. Нелегальная занятость в Венгрии контролируется таможенной службой, миграционной и службой занятости, но искоренить проблему нелегко

В случае если представители выше перечисленных служб обнаружат нелегала на работе у венгра, то работодателю и работнику грозит солидный штраф. Размер штрафа может достигать полумиллиона евро. В других случаях — тюремное заключение.

Представители таможни сообщают, что для ведения трудовой деятельности в Венгрии обязательно нужно иметь соответствующие для этого документы. В ином случае последствия могут быть очень плачевными как для нелегала, так и для работодателя.

А вообще, следует отметить, что статистика миграционных процессов в мире поражала все последнее десятилетие. Даже официальные

документы ООН заявляют о её беспрецедентном размахе. Что уж говорить о действительном положении вещей. За год по земному шару перемещаются массы мигрирующих людей, сравнимые с населением целых государств и не связанные с туризмом. И трагичнее всего в таком вселенском движении то, что огромную (до сих пор точно не установленную) их часть составляют именно нелегальные мигранты.

ЕС далеко не стоит на обочине миграционных процессов. Ежегодная миграция сюда составляет около 2,2 на каждую тысячу человек населения. В 2000 году, по данным Европейского статистического управления, в ЕС прибыло приблизительно 680 тысяч мигрантов. И если въезд, пребывание и трудоустройство на легальных основаниях не создают для людей неразрешимых проблем, то те, кто так или иначе пренебрегает “буквой” иммиграционного права страны въезда (а их сотни и сотни тысяч), становятся нелегальными иммигрантами со всеми вытекающими для себя последствиями и головной болью для властей.

Вот почему проблема нелегальной миграции чрезвычайно актуальна для ЕС. Она постоянно присутствует в документах Европейского союза, в публикациях учёных, заявлениях чиновников, правозащитников, политиков и журналистов различной окраски.