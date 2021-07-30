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В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Литва попала в «желтую» зону B2. Количество новых случаев на 100 тысяч жителей за 14 дней превысило 50 и уже достигло 63,3 случая.

Однако почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 людей не были привиты, показывают предварительные данные органов Литвы, которыми располагает BNS.

Если считать людей, которые находятся на лечении с начала июня, чуть менее 10% получили только одну дозу вакцины.

Как сообщил позже Департамент статистики, среди находящихся в больницах непривитые составляют 88%, привитые одной из двух доз вакцины – 7%, в больницах 1% тех, кто привит полностью, но после последней дозы прошло менее двух недель, а также 4% тех, кто привит полностью, но после последней прививки прошло как минимум две недели.

Подобные показатели имеют место и в оценке новых заражений.

За тот же период, по информации Департамента статистики, около 82% новых случаев заболевания коронавирусом составили непривитые люди. Привитых одной дозой вакцины, однако заразившихся людей – 10%, тех, кто полностью привит, однако после последней дозы прошло менее двух недель – 2%, полностью привитых, однако после последней прививки прошло как минимум две недели – 6%.

Подробный анализ эффективности вакцин планируется обнародовать в середине августа.

Тем временем среди различных профессиональных групп уже начали распространяться слухи о том, что в Литве снова может быть объявлен карантин. Две наиболее распространенные даты предполагаемого карантина – 15 сентября или 15 октября.

Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис заверил, что сейчас о введении карантинного режима речи не идет, он полагает, что карантин в дальнейшем будет действовать для непривитых.

«Если кто-то хочет говорить о пандемии, видимо, стоит подчеркнуть, что сейчас это не пандемия вообще, а пандемия непривитых. Если кому-то в Литве хочется говорить о статусе карантина или о самом карантине, то тоже давайте начнем с того, что это карантин непривитых», – сказал министр журналистам.

Он отметил, что могут быть изменены условия «паспорта возможностей» в областях торговли, мероприятий, передвижения, а в случае роста заболеваемости с ним будет связано еще больше изменений.

«Хотите посещать лечебные учреждения, хотите посещать своих близких – у вас есть «паспорт возможностей»? Нет? Мы должны чувствовать ответственность за тех людей, чтобы не распространять вирус и приложить все усилия к созданию общественных благ, – сказал министр. – Это передвижение, участие в мероприятиях – мы понимаем, если в мероприятии участвуют все привитые, это одни возможности для вируса, если есть мероприятие, где участвуют непривитые люди, там другая ситуация».

«В каждом случае эти условия и должны отличаться», – подчеркнул А. Дулькис.

Тем временем

Публикация данных о привитых

Статистическое управление Литвы начало публиковать данные о том, сколько сотрудников компаний в республике привились от коронавируса.

Данные по предприятиям можно найти на сайте Управления статистики в открытом источнике «Вакцинация сотрудников на рабочем месте».

Как сообщается, данные будут обновляться каждый день. Таблица будет включать более 20 тысяч компаний, структур и организаций в Литве.

В открытой базе указаны название организации, род деятельности, муниципалитет, где она работает, и процент вакцинированных от COVID-19 сотрудников.

Как сообщается, в методике подсчетов будет несколько нюансов.

В частности, учитываются только сотрудники с литовским идентификационным кодом, поскольку без него невозможно связать вакцинацию, исследования и рабочие места. Это особенно скажется на рабочих местах в сферах автомобильных грузовых перевозок, строительства зданий и так далее (около 15 тысяч человек).

Кроме того, фирмы с большой долей работников, которые вакцинировались или переболели в других странах, могут получить низкий «вакцинационный индекс», поскольку в системе будут учитываться только данные из местной системы здравоохранения.

Также, как отмечается, небольшим компаниям легче попасть в лидеры списка по вакцинации, чем крупным. Например, небольшой фирме с десятью сотрудниками достаточно привить одного человека, чтобы подняться в списке.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ