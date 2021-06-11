Пандемия обнажила острейшие проблемы

Ловушки конкурентоспособности

Следует признать, что стремительный рост заработной платы на рынке труда не был равномерным — больше всего он порадовал высококвалифицированных специалистов. За последние пять лет, и особенно в прошлом и в этом году, средняя заработная плата росла намного быстрее, чем добавленная стоимость, создаваемая работающими. Рост затрат на рабочую силу снижает конкурентоспособность некоторых экспортеров.

После вступления в ЕС литовский экспорт товаров и услуг не достигал 0,1% от общего объема мировой торговли, но в прошлом году эта доля была удвоена. Постоянно растущий вес в мировой торговле показал растущую конкурентоспособность Литвы, которую будет все труднее повышать и поддерживать в будущем.

Пандемия подчеркнула и обострила некоторые старые проблемы — увеличение гендерного неравенства, неравенства доходов и относительной бедности, а также хромающее качество образования и связанной с этим неблагоприятной средой для инноваций. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни немного увеличилась, но остается на 16 лет меньше, чем, например, в Швеции. В прошлом году Литва осталась на последнем месте среди стран Балтии и Северной Европы по качеству образования и глобальному индексу инноваций.

Демографические вызовы

В последние два года в Литве наблюдается положительная иммиграция, и в прошлом году число прибывших, большинство из которых литовцы, вернувшиеся из эмиграции, было на 20 000 больше, чем уезжающих из Литвы. Однако проблема старения населения и сокращения численности граждан трудоспособного возраста никуда не делась, и последствия крайне низкой рождаемости последних десятилетий почувствуем еще в будущем.

Литва по-прежнему очень осторожно относится к иммиграции и установила строгие требования и квоты для въезжающих в страну. Например, в этом году разрешено въехать в страну 32 тыс. иностранцам, это может показаться как большая иммиграция. Однако стоит отметить, что только в апреле литовские компании зарегистрировали 40 тысяч вакансий, многие из которых сокращающиеся ряды местных безработных не хотят и не могут заполнить.

Кроме того, Литва негативно отличается от многих других стран ЕС с точки зрения привлечения и интеграции иностранцев. Менее 6 процентов населения Литвы родилось за пределами Литвы. Для сравнения: каждый второй житель Люксембурга и каждый шестой житель Швеции, Норвегии или Эстонии родился за границей.

Хотя для многих такая исключительность и закрытость Литвы может показаться преимуществом, без изменения подхода к этому мы столкнемся с экономическими последствиями — нехваткой рабочих рук, более медленным ростом национального дохода, меньшими возможностями для повышения социальной защиты, а также доступности и качества государственных услуг. К сожалению, одних только намерений недостаточно — в Мировом рейтинге талантов (IMD), который показывает способность страны развивать и привлекать таланты, а также повышать конкурентоспособность, Литва занимает 27-е место среди 63 стран и остается на предпоследнем месте среди стран Балтии и Северной Европы.

Вызовы в сфере образования

Конечно, для решения проблемы нехватки рабочей силы и сохранения потенциала экономического роста наиболее привлекательным способом является стимулирование возвращения эмигрантов и обеспечение качественного образования. Практически по всем показателям качества и доступности образования Литве есть куда двигаться.

Сложно говорить об увеличении иммиграции до тех пор, пока более 100 тысяч жителей Литвы не хотят и не могут заполнить свободные рабочие места. Желание и возможности менять квалификацию и углублять компетенцию в нашей стране остаются очень ограниченными. Например, в прошлом году всего 7,2% жителей в возрасте 25-64 лет участвовали в программах формального и неформального образования. Для сравнения, в странах Северной Европы почти 30% взрослых жителей постоянно развивают навыки в таких программах.

Согласно исследованию способностей студентов стран Организации экономического сотрудничества и развития, литовцы остаются последними среди стран Балтии и Северной Европы, но больше всего беспокоит то, что каждый четвертый учащийся не достигает даже минимального уровня способностей. Эта проблема чаще всего встречается в небольших школах с объединенными классами, без адекватной инфраструктуры обучения, среды и культуры. Результаты прошлого года, когда почти каждый третий выпускник не сдал государственный экзамен по математике, для многих стали холодным душем, что, вероятно, повторится и в этом году. И главная причина этого не только в дистанционном обучении, которое, к сожалению, нанесло ущерб тем, кто больше всего нуждается в помощи учителя.

Увеличение бюджета и повышение эффективности госсектора

Большинство структурных проблем Литвы, препятствующих конкурентоспособности и устойчивому росту доходов, застарелые и хорошо известны. Многие из них были рассмотрены в рамках экономического восстановления и устойчивости «Литва нового поколения», на финансирование которого ЕС выделит более 2,2 млрд евро, и при необходимости около 3 млрд евро возможно получить в качестве займа на льготных условиях. Однако было бы безответственно полагать, что решение всех социальных проблем может быть достигнуто только с помощью ЕС и заемных средств.

Для достижения качественных государственных услуг и адекватного финансирования потребуются и стабильные источники доходов. В настоящее время налоговые поступления государственного сектора Литвы составляют около 30% ВВП и примерно на 10-15 процентных пунктов ниже, чем в странах Северной Европы. Это не означает, что все должны быть готовы платить более высокие налоги — налоговое бремя для некоторых граждан и предприятий не ниже, чем в среднем по ЕС. Однако направление изменений очевидно — необоснованные исключения и льготы должны быть сокращены, а загрязнение окружающей среды и другие грехи должны облагаться более высоким налогом.

В то же время, конечно, не следует забывать, что энтузиазм налогоплательщиков справедливо платить налоги прямо пропорционален энтузиазму государства и его способности трудоустроить их прозрачно, справедливо и эффективно.

д-р. Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank