Пандемия подыгрывает мигрантам

Во время пандемии из Германии было выслано вдвое меньше мигрантов, чем прежде.
Как передает АЗЕРТАДЖ, в прошлом году число депортированных было зарегистрировано на уровне 10 800 человек. За год до этого, когда в мире еще не знали о пандемии, на родину из ФРГ было возвращено 22 097 человек.
Известно, что около 9 тыс. человек покинули Германию самолетом, 1780 человек — морем, и около 50 человек — наземным путем. Из всех высланных 23 проц составили женщины, 18 проц — несовершеннолетние.
Больше всего выслано было в Грузию (928 человек) и Албанию (926 человек). Третьей в списке идет Сербия. Интересно, что после Сербии следует страна Евросоюза — Франция, куда Германия депортировала мигрантов впервые.