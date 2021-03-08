Пандемия подыгрывает мигрантам

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Во время пандемии из Германии было выслано вдвое меньше мигрантов, чем прежде.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в прошлом году число депортированных было зарегистрировано на уровне 10 800 человек. За год до этого, когда в мире еще не знали о пандемии, на родину из ФРГ было возвращено 22 097 человек.