Пандемия привела к безработице в ЕС

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Из-за пандемии и введения антикоронавирусных ограничений количество рабочих мест в Евросоюзе сократилось на 6 млн. Всего лишь за год уровень безработицы вырос до 7,3%.

Как отметили в Еврокомиссии, более всего в сложившейся ситуации пострадали молодые специалисты. Почти 3 млн недавно получивших образование жителей Евросоюза не могут трудоустроиться. За период пандемии уровень занятости молодёжи снизился значительнее, чем во время финансового кризиса 2008−2009 годов.

Комиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит (Nicolas Schmit) выразил крайнюю обеспокоенность тем, что молодёжь в ЕС столкнулась с риском стать «потерянным поколением». В Еврокомиссии намерены незамедлительно принять все необходимые меры для предотвращения этого. В рамках проекта «Гарантия для молодёжи» власти разработали специальную программу под названием «Поддержка занятости молодёжи». Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить людей до 30 лет достаточным количеством предложений работы, а также возможностями обучения или стажировок в течение четырёх месяцев после того, как они потеряли работу или покинули учебное заведение.

Еврокомиссар также отметил, что пандемия нанесла европейской экономике беспрецедентный ущерб. Весной прошлого года Евросоюз столкнулся с наиболее глубоким за многие десятилетия кризисом, к которому неизбежно привели необходимые для борьбы с распространением коронавируса жёсткие меры. По информации Европейского фонда улучшения условий жизни и труда, введённые ограничения сильнее всего отразились на туризме, индустрии услуг, торговле непродовольственными товарами, а также на сферах культуры и развлечений.

Николас Шмит пояснил, что в рамках специальной программы снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE) финансовую помощь для сохранения рабочих мест получили почти 2,5 млн компаний.

Тем временем врачи обеспокоены ещё одной актуальной проблемой, которая стала следствием роста уровня безработицы в Евросоюзе. В некоторых странах, например в Австрии, утрата рабочего места для многих означает потерю не только постоянного дохода, но и медицинской страховки.