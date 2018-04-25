Пандемия привела к спаду мировой экономики

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В этом году экономика Литвы сократится на 8,1-10,4% в зависимости от тенденций распространения коронавируса, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Организация утверждает, что более значительное сокращение внутреннего валового продукта ожидается в случае второй волны эпидемии.

ОЭРС отмечает, что эпидемия коронавируса негативно повлияет как на внутренний спрос в стране, так и на внешний. В зависимости от сценариев (одной или двух волн распространения вируса), в следующем году ожидается рост в 3,4-6,4% от ВВП.

Организация считает, что пакет поощрительных мер в Литве был подготовлен своевременно, является подробным и должен содействовать смягчению воздействия пандемии COVID-19 на экономику.

«Такие меры, как система кратковременной работы и помощь работникам, трудоустроенным по нетипичным договорам, может помочь сохранить рабочие места и доходы. Важно обеспечить, чтобы средства помощи были должным образом ориентированы на работников и компании, наиболее пострадавшие от кризиса. Низкий уровень госдолга дает фискальную свободу для предоставления дополнительных доходов в случае более значительного спада, чем предвидится», – утверждает ОЭСР.

Организация ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 6-7,6%, зоны евро – на 9,1-11,5%. В следующем году экономики мира и еврозоны должны расти, соответственно на 2,8-5,2% и на 3,5-6,5%.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия утверждает, что организация впервые за свою историю прогнозирует такой спад мировой экономики.

«Мы находимся, пожалуй, в самом глобальном социально-экономическом кризисе и кризисе здравоохранения – он самый тяжелый из тех, которые кто-либо из нас видел. Если смотреть с экономической перспективы, то падение мирового ВВП на 6%, которое прогнозируется в этом году, является максимальным из прогнозированных за последние 60 лет, а также с момента учреждения ОЭСР. Сотни миллионов людей остались без работы», – заявил на минувшей неделе на пресс-конференции А. Гуррия.

«И это сценарий без второй волны заражения. А если она возникнет, то мы понесем своеобразный двойной удар, экономика планеты сократится более чем на 7,5%. Между тем мы увидим, вероятно, еще 40 млн людей, лишившихся работы», – добавил он.

Членом ОЭСР, которую часто называют «клубом стран с богатой экономикой», Литва стала в 2018 году.

Премьер Литвы: Госдолг будет расти

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис признает, что в борьбе с коронакризисом государственный долг будет расти, однако не настолько, чтобы посылать негативные сигналы из Литвы. «Несомненно, будет повышение, но не до таких пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать», – сказал С. Сквярнялис журналистам.

«Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции как в наших людей, так и в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача», – сказал премьер.

В марте, когда в Литве был введен карантин, в парламенте было решено повысить лимит чистых заимствований правительства. Дополнительные средства требуются для компенсации сокращающихся доходов казны и смягчения влияния коронавируса на экономику Литвы.

В апреле Департамент статистики сообщил, что в 2019 году госдолг центральной власти Литвы вырос на 2,202 млрд евро и в номинальной стоимости в конце года составил 17,524 млрд евро, или 36,3% ВВП (6,3 тыс. евро на одного жителя).

Маастрихтские критерии стабильности, которыми руководствуются страны Евросоюза, предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% ВВП.

Фонд помощи бизнесу должен заработать в конце лета

Одна из мер помощи бизнесу в Литве – создание фонда. Фонд помощи бизнесу (ФПБ) объемом до 1 млрд евро в Литве должен начать действовать в конце лета, отметил вице-канцлер правительства Лукас Савицкас. Ранее сообщалось, что ФПБ может заработать в июне.

«Старт фонда действительно откладывается с учетом того, что и согласование с Еврокомиссией (ЕК) затянулось, и инвестируется очень много, нужно выбрать структуру управления, независимых экспертов, правильный способ управления и стратегическое инвестирование», — сказал Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.

Создание ФПБ началось после того, как ЕК утвердила план ФПБ Литвы. ЕК в мае одобрила схему государственной помощи в Литве, которая позволит привлечь инвестиции стоимостью до 1 млрд евро на средние и крупные предприятия, пострадавшие от вспышки коронавируса COVID-19.

Правительство Литвы сделает первоначальную инвестицию в размере 100 млн евро и гарантирует облигации стоимостью до 400 млн евро, которые будут выпущены для привлечения дополнительных средств в фонд. Ожидается, что еще 500 млн евро будет привлечено в фонд от частных инвесторов.

Информация «ЛК», BNS