Пандемия станет главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН

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Общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которые пройдут в конце сентября, будут посвящены сотрудничеству стран в борьбе с пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя предстоящей 75-й сессии ГА ООН Волкана Бозкыра государствам — членам организации.

Ранее предполагалось, что дебаты пройдут под темой «Будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна: подтверждение приверженности многосторонности». Однако избранный в июне председатель 75-й сессии решил актуализировать проблему для обсуждения.

«В связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией COVID-19, я решил уделить именно этой теме большее внимание», — отметил Бозкыр. Он сообщил, что обновленная тема будет звучать как «Будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна: подтверждение приверженности многосторонности — борьба с COVID-19 с помощью координации международных усилий».

Ранее председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад Банде сообщил, что государства-члены приняли консолидированное решение, что вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения. В то же время официально представителям стран не запрещено приезжать в Нью-Йорк на неделю высокого уровня, но в здании штаб-квартиры ООН действуют строгие карантинные ограничения.