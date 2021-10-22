Пандемия усугубила ситуацию с правами человека – Amnesty International

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Во время пандемии коронавируса COVID-19 некоторые правительства предприняли беспрецедентную атаку на свободу мнений и резко ограничили права людей. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International.

«Социальные сети цензурировались, а средства массовой информации закрывались. Это негативно сказалось на возможности общественности получить доступ к важной информации о том, как бороться с COVID-19», – заявил старший директор по адвокации исследований и политики организации Раджат Хосла.

По его словам, в разгар пандемии некоторых журналистов и медицинских работников бросили в тюрьму.

«В результате люди не могут получить доступ к информации о COVID-19, в том числе о том, как защитить себя и свои сообщества. Около пяти миллионов человек погибли из-за COVID-19, и недостаток информации, вероятно, был одним из факторов», – добавил Хосла.

Так, по состоянию на февраль 2020 года в Китае, где впервые появился коронавирус, было возбуждено 5511 уголовных дел в отношении лиц за «фабрикацию и преднамеренное распространение ложной и вредоносной информации» о характере и масштабах вспышки.

Правительство Танзании при бывшем президенте Джоне Магуфули использовало законы, направленные против СМИ: «ложные новости» были криминализированы, а также введены другие меры для ограничения освещения в СМИ пандемии.

В свою очередь власти Никарагуа использовали законы, направленные на борьбу с киберпреступлениями, чтобы привлечь к ответственности любого, кто критиковал реакцию правительства на пандемию. Правительство президента Даниэля Ортеги отклонило заявления о нехватке больничных коек, росте числа заболевших и смертей.