Пандемия — в корыстных целях

Фото банка SEB

Пандемия коронавируса стала вызовом для системы здравоохранения, экономики страны и в целом для общества. К сожалению, некоторые люди пользуются растущим беспокойством населения в корыстных целях: мошенники становятся еще более активными.

Мы отмечаем, что аферисты все чаще используют так называемых денежных мулов, людей, готовых оказать помощь, которых заманивают возможностью легкого заработка.

В период карантина жители чаще пользуются услугами электронной коммерции. Предложения о покупке защитных масок, респираторов, дезинфицирующих средств или одноразовых перчаток по дешевке сразу же привлекают внимание. Возможность приобрести необходимый товар по привлекательной цене сразу побуждает покупать.

Многие решаются делать крупные покупки — например, компьютер для обучения детей или для игр. Жители переводят деньги на банковский счет, указанный в объявлении предполагаемого продавца, но так и не получают обещанные товары. Продавец-аферист не отвечает на телефонные звонки, на сообщения в социальной сети. В конце концов блокирует покупателя или просто удаляет аккаунт в соцсети.

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с мошенниками. В последнее время в банк поступало по нескольку сообщений в день от клиентов, попавших в ловушку таких злоумышленников. Взыскать деньги, переданные им, очень сложно, поскольку преступники используют так называемых денежных мулов.

Денежный мул — человек, который согласился одолжить свой счет мошенникам за вознаграждение. Вся задача денежного мула состоит в том, чтобы вывести деньги как можно быстрее после получения средств на его счет и передать их мошеннику или его подручному. Ничего криминального, просто обычная услуга – именно так преступники объясняют задачу денежному мулу.

Наверняка рассказов аферистов хватит для написания толстой книги. Большинство их объясняют своим жертвам, что их неправомерно преследуют судебные приставы, банковский счет был арестован за обидную ошибку или из-за пандемии коронавирса. Мошенникам необходимо быстро получить деньги, поэтому за оперативную помощь обещают заплатить 50, 100 или даже 200 евро.

Чаще всего возможностью легкого заработка соблазняются и становятся денежными мулами молодые люди с низкими доходами, а также наиболее социально уязвимые, такие, как одинокие женщины, воспитывающие несовершеннолетних, люди, внезапно потерявшие работу. Мошенники бессовестно пользуются личными трудностями, сложной ситуацией и тревогой этих людей, чтобы убедить их воспользоваться возможностью дополнительного заработка на стороне.

Из-за экономического кризиса растет число социально уязвимых людей — компании заявляют о простоях, начинаются увольнения, а люди, потерявшие источник дохода, не могут выехать на работу за границу. Так что у мошенников, ищущих денежных мулов, все больше мишеней.

Жители, которые согласились стать денежными мулами, иногда просто не могут критически оценить обманчивое предложение, так как чувствуют себя загнанными в угол, когда начинают задаваться вопросами, что будут есть завтра и как оплачивать счета за коммунальные услуги.

В результате они одалживают счет незнакомцам и соглашаются обналичить деньги, как только получат переведенную сумму. Мошенникам подходят как банковский счет, так и виртуальный кошелек в другой платежной системе. Самое главное для них — это получить в руки наличные. Как только мул приносит или передает деньги, мошенники исчезают.

Спустя некоторое время такие посредники привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов. Начинается череда неприятностей, так как счет мула был важной частью схемы мошенничества и самым последним выясненным звеном цепочки, через которое средства направлялись мошенникам. Таким образом, якобы простая услуга внезапно превращается в серьезное преступление, и человек становится козлом отпущения.

Банк к оценке таких нарушений подходит очень ответственно. Если украденные обманным путем деньги зачисляются на счет клиента и устанавливается, что этот счет использовался в незаконных целях, возможность дальнейшего использования немедленно ограничивается, и отношения с клиентом, участвующим в схеме мошенничества, прекращаются. Таким образом, денежный мул больше не может пользоваться банковским счетом и услугами интернет-банкинга.

Преодолеть эту угрозу мы можем только будучи чрезвычайно бдительными, осторожными, ответственными и критично относящимися к предложениям легкого заработка.

Аудрюс Шапола, директор департамента превенции банка SEB