Pantone назвал главный цвет 2022 года

Фото Pantone

Американский институт Pantone объявил главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона под названием Very Peri, сообщается на сайте организации.

На сайте организации цвет PANTONE 17-3938 Very Peri назвали теплым и дружелюбным синим оттенком, использование которого поощряет личную изобретательность и творческий подход.

Исследовательский центр компании Pantone изучает влияние цвета на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года.