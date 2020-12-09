Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

Папа Римский Франциск во вторник, 8 декабря, объявил следующий год годом святого Иосифа, а также заявил о предоставлении специальных индульгенций верующим в связи с пандемией COVID-19. Год святого Иосифа продлится с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года, сообщает Vaticannews.
Отмечается, что понтифик объявил особый год по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви. В то же время Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций на время особого года.
В Ватикане отмечают, что в течение этого периода верующие будут иметь возможность посвятить себя «молитве и добрым делам». Люди пожилого возраста, болеющие, умирающие и те, кто по объективным причинам не может выходить из дома, смогут получить индульгенцию дома или в другом месте пребывания.
Полная индульгенция будет предоставляться на обычных условиях — исповедь, причащение и молитва, а также вводятся особые поводы для получения индульгенции – дела милосердия и молитва.
Справка: индульгенция, по учению Католической Церкви, — полное или частичное снятие временного наказания за грехи, в которых верующий ранее покаялся на исповеди. Ее предоставляет церковь при соблюдении определенных условий, которые определяет Ватикан. В числе обязательных условий индульгенции — исповедь, причастие и молитва.
Напомним, ранее Папа Франциск упрекнул «антимасочников» в эгоизме, заявив, что они «думают только о себе».
Также Папа Римский раскритиковал противников карантина. Понтифик считает, что страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что «настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому».korrespondent.net