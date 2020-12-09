Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

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Папа Римский Франциск во вторник, 8 декабря, объявил следующий год годом святого Иосифа, а также заявил о предоставлении специальных индульгенций верующим в связи с пандемией COVID-19. Год святого Иосифа продлится с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года, сообщает Vaticannews.

Отмечается, что понтифик объявил особый год по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви. В то же время Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций на время особого года.

В Ватикане отмечают, что в течение этого периода верующие будут иметь возможность посвятить себя «молитве и добрым делам». Люди пожилого возраста, болеющие, умирающие и те, кто по объективным причинам не может выходить из дома, смогут получить индульгенцию дома или в другом месте пребывания.