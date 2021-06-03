Папа Франциск усилил ответственность за педофилию в церкви

Одной из целей изменений глава Католической церкви назвал «уменьшение количества случаев, когда наложение штрафа оставалось на усмотрение властей». Статьи в шестом разделе кодекса касаются преступлений и наказаний. В новой редакции были введены новые категории преступлений.

Наиболее значительные изменения содержатся в разделах, в которых говорится о сексуальных злоупотреблениях. Эти изменения имеют целью устранение основных недостатков в практике борьбы Церкви с сексуальным насилием.

Закон также ограничивает возможности епископов и настоятелей орденов и конгрегаций действовать по собственному усмотрению в вопросах сексуальных злоупотреблений. Ранее широкие полномочия, которыми они были наделены, позволяли им игнорировать или скрывать преступления, которые происходили под их руководством. Теперь же закон четко заявляет, что они должны нести ответственность за халатность, если не проведут необходимое расследование и не применят надлежащие санкции к виновным священникам.