Папа Римский Франциск учредил Международный день пожилых людей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Папа Римский Франциск объявил о решении учредить Международный день дедушек и бабушек, и пожилых людей. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, сообщает ТАСС.

«Старость — это дар, поэтому я решил учредить Международный день дедушек и бабушек, и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса», — сказал Папа Римский Франциск.

Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.