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Папа Римский назначил С.Тамкявичюса кардиналом

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

Папа римский Франциск 5 октября в ходе консистории назначил 13 новых кардиналов Римско-католической церкви. Об этом сообщается на сайте Ватикана.

Новые кардиналы представляют 12 стран мира, в том числе Испанию, Португалию, Индонезию, Кубу, Демократическую Республику Конго, Люксембург, Гватемалу, Литву и другие.

В воскресенье папа Франциск сообщил, что назначает Каунасского архиепископа – эмерита Сигитаса Тамкявичюса кардиналом.

Всего папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.

С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы моложе 80 лет.

С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную «Хронику Католической Церкви Литвы». За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.

С 1996 по 2015 год С. Тамкявичюс был Каунасским архиепископом.

В прошлом году во время визита Франциска в Литву С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году.

Папа заявил, что С. Тамкявичюс назначается кардиналом с учетом его служения Церкви.

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