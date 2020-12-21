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Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

Фото vaticannews.va

Глава католической церкви Папа Римский Франциск критически высказался о том, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, сообщает ТАСС.

«Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви», — сказал Папа, призвав вернуться к «истинному духу праздника». «В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает», — добавил понтифик.

Ранее Франциск уже отмечал, что нынешние условия пандемии и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить это Рождество «более религиозно».

Итальянское правительство ввело общенациональный карантин на время рождественских и новогодних праздников — то есть фактический запрет на выход из дома без весомой причины. Магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, бары закрыты. Вместе с тем церкви открыты для прихожан, допускается выходить из дома для посещения мессы. При этом все рождественские мессы перенесены на более раннее время, чтобы верующие смогли соблюсти комендантский час, который действует с 22.00 (с полуночи по минскому времени).

Будет нарушена еще одна традиция: Папа Римский выступит с рождественским обращением «Урби эт орби» («Граду и миру») не с балкона собора Святого Петра перед верующими на одноименной площади, а из самой базилики, откуда он уже обращался к людям в Пасху.

belta.by

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