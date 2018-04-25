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Папа Римский озвучил свои требования к вакцине от коронавируса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Папа Римский Франциск заявил в субботу, что разрабатываемая вакцина от коронавируса должна быть универсальной и доступной для всех стран — и богатых, и бедных.

«Пандемия показала, что, кроме серьезной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая привела к гибели почти миллиона человек, она привела также к экономическому кризису, который сделал нищими целые семьи, и они не знают, как жить дальше», — заявил Франциск на встрече с представителями итальянского фонда Banco Farmaceutico.

«Было бы печально, если бы при поставке вакцины приоритет отдавался самым богатым и она стала бы собственностью той или иной нации. Она должна быть универсальной, для всех», — добавил он. Папа Римский уверен, что если в мире есть лекарство, которое помогает от какого-либо недуга, оно должно быть доступно абсолютно для всех. 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире достигло 30 млн.

Noticia.ru

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