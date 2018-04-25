Папа Римский помолился о завершении эпидемии

Скриншот Vatican News / YouTube

Папа Римский Франциск в пятницу выступил с обращением к «Urbi et Orbi («Граду и миру»), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Vatican News.

Традиционно Папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях — чтобы благословить паломников.

Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию — отпущение грехов.

Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане под дождем. Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

«Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», — сказал понтифик.

Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики попали, перебираясь в лодке через море. «Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури», — сказал папа.

Сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. «Господь всемогущий, посмотри на наши страдания, спаси твоих детей и открой наши сердца надежде, потому что мы знаем, что ты среди нас. Тени спустились на наши жизни, овеяв их тишиной. Мы все находимся в одной лодке, слабые и напуганные, но мы все должны оставаться вместе», — сказал Папа.

Затем понтифик вознес молитву перед иконой Богоматери и деревянным распятием из римской церкви Сан-Марчелло, которое, как гласит легенда, в 1522 году избавило Рим от эпидемии чумы. Церемония, которую понтифик провел с несколькими священниками, завершилась благословением, объявленном внеурочно.

В такой же форме — без верующих будут проходить религиозные церемонии Страстной недели и Пасхи. Как в пятницу сообщила служба печати Святого престола, в воскресенье 5 апреля Франциск возглавит службу в соборе Святого Петра в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим.

Затем в четверг пройдет служба, но без традиционного ритуала омовения ног. В пятницу 10 апреля Папа проведет Крестный ход перед собором, а не у Колизея, как принято веками. После вечерней службы в субботу, 11 апреля, в воскресенье 12 апреля, когда католики отметят Пасху, Франциск выступит с традиционным посланием «Граду и миру» и пасхальным благословением.