Папа Римский призвал мир к ядерному разоружению

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Мировым лидерам необходимо сохранить договоры о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил Папа Римский Франциск в японском Нагасаки, куда в 1945 году была сброшена ядерная бомба.

По словам понтифика, политическим лидерам нужно сохранить эти принципы, гарантирующие разоружение и нераспространение, в том числе Договор о запрещении ядерного вооружения.

«Прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», – сказал Франциск.

Глава Ватикана также призвал их отказаться от недоверия и предупредил о возможном крахе международной системы контроля над вооружениями.



Напомним, ранее в ООН заявили, что в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации.