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Папа Римский призвал священников не бояться коронавируса и идти к больным

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В ходе состоявшейся в часовне Casa Santa Marta мессы Франциск призвал священнослужителей проявить мужество и начать посещать людей, у которых диагностирован коронавирус – несмотря на объявленный по всей Италии режим карантина.

Об этом пишет католическое издание Vatican News.

«Давайте помолимся Господу и за наших священников и пожелаем им смелости пойти к больным людям, принося страждущим силу слова Божия и Евхаристию, и сопровождать работников здравоохранения и добровольцев в работе, которую те выполняют», – приводит издание слова понтифика.

Отметим, что Ватикане, городе-государстве в центре Рима, соблюдается запрет и введены ограничения на передвижение и контакты между персоналом.

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К настоящему моменту у одного из сотрудников Святого престола диагностирован коронавирус, а пятеро вступивших в контакт с этим человеком находятся на карантине.

Напомним, что накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю территорию страны.На пресс-конференции, транслировавшейся также в Facebook, Конте сообщил: учитывая последние данные о распространении коронавируса, было принято решение распространить режим карантина, под которым находились до сих пор Ломбардия и ряд других северных районов, на всю территорию страны.

В Италии запрещено проведение массовых мероприятий: гражданам разрешается выходить из дома только на работу и в случае чрезвычайной ситуации. По всей стране приостановлены все спортивные мероприятия и футбольные матчи. Кроме того, до 3 апреля будут закрыты все учебные заведения в стране.

Новые меры вступили в силу во вторник, 10 марта, и, по словам премьера, призваны защитить самые слабые слои общества.

В течение одного дня коронавирус унес жизни 97 итальянцев, а с начала распространения эпидемии в Италии скончались 463 человека.

NEWSru.com.il

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