Папа Римский призвал священников не бояться коронавируса и идти к больным

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В ходе состоявшейся в часовне Casa Santa Marta мессы Франциск призвал священнослужителей проявить мужество и начать посещать людей, у которых диагностирован коронавирус – несмотря на объявленный по всей Италии режим карантина.

Об этом пишет католическое издание Vatican News.

«Давайте помолимся Господу и за наших священников и пожелаем им смелости пойти к больным людям, принося страждущим силу слова Божия и Евхаристию, и сопровождать работников здравоохранения и добровольцев в работе, которую те выполняют», – приводит издание слова понтифика.

Отметим, что Ватикане, городе-государстве в центре Рима, соблюдается запрет и введены ограничения на передвижение и контакты между персоналом.