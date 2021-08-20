Папа Римский призвал верующих привиться от COVID-19

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Папа Римский Франциск призвал людей сделать прививку от коронавируса, передает МИР 24.

«Любовь может быть всемирной, общественной и даже политической. Но она всегда наполнена маленькими жестами личного милосердия, способными преобразить и улучшить общество. Привиться от ковида — это акт любви. И способствовать тому, чтобы большинство людей сделали прививку, также представляет собой проявление любви. Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам», – отметил Папа Римский Франциск.

Сам понтифик сделал прививку еще в январе. Он неоднократно называл вакцины «основным орудием борьбы с пандемией».