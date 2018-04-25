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Парадокс литовской экономики

Фото www.pixabay.com

Литва демонстрирует устойчивый экономический рост. Однако, вопреки привычным законам экономики, он сопровождается не снижением, а увеличением безработицы. Как сообщил Департамент статистики, внутренний валовой продукт Литвы в прошлом году увеличился на 3,9%. В то же время уровень безработицы в стране опередил средний показатель по Евросоюзу.

Рейтинг инвестиций

В прошлом году Литва привлекла 47 проектов прямых иностранных инвестиций. Новые компании планируют создать 4,6 тыс. рабочих мест, сообщило Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje. 

В 2018 году Investuok Lietuvoje привлекло 45 таких проектов. «Одна из существенных целей – привлечь проекты, которые создают новые сферы компетенции в стране – искусственный интеллект или автоматизация процессов», – отметил в сообщении вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис.

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В глобальный сектор услуг в прошлом году пришли американские AmerisourceBergen, McKesson и Dana, а в конце года этот сектор трудоустроил почти 19 тыс. специалистов, создал около 1,2% ВВП страны. По сообщению Investuok Lietuvoje, в прошлом году Литва не уступала позиций лидера в привлечении участников рынка финансовых технологий. Здесь обосновались Earthport, которую приобрел крупнейший в мире оператор системы платежных карт Visa, SumUp, Verse и другие.

В международном рейтинге финансовых технологий в 2019 году Литва оставалась на четвертом месте, а в рейтинге оценки благоприятного для бизнеса климата Doing Business – 11-е место.

Технологический переход создает вызовы работающим

Между тем в прошлом году большинство групповых увольнений работников в Литве было связано с организационными изменениями. Аналитики утверждают, что эти изменения и связанные с ними процессы, прежде всего – автоматизация производства и переход на цифровые технологии, представляют для некоторых людей дополнительные вызовы, сообщает BNS.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что тенденция повышения эффективности деятельности и оптимизации затрат в предстоящее десятилетие лишь усилится.

«Минимальная зарплата быстро растет, почти на одну десятую ежегодно. Естественно, что с ростом трудовых затрат компании видят все больше возможностей в автоматизации процессов, как в секторе услуг, так и в промышленности», – сказал Н. Мачюлис.

По его словам, процессы роботизации и перехода на цифровые технологии пока уничтожают больше рабочих мест, чем создают. Например, в 2007 году уровень безработицы составлял около 4%, хотя  рост экономики продолжается уже почти десятилетие.

«Здесь все большую значимость приобретают образовательные учреждения, программы переквалификации, чтобы среди людей трудоспособного возраста не было таких, кто не может найти работу, потому что их компетенция недостаточна», – сказал экономист.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас также сказал, что технологические перевороты создают вызовы для некоторых людей трудоспособного возраста, однако со временем они приспособятся к меняющемуся рынку труда.

«В краткосрочном периоде, 5-10 лет, людей, выпавших из рынка труда,  будет немало, но в долгосрочной перспективе общество все равно приспосабливается», – подчеркнул М. Дубниковас.

В прошлом году извещения о групповых увольнениях работников получили 3,2 тыс. человек – почти на 44% меньше, чем в 2018 году. В последнее время, за исключением 2018-го, количество групповых увольнений колебалось от 2,3 тыс. до 3,2 тыс. В 2018 году этот показатель подскочил до 5,8 тысячи. По данным Евростата, в ноябре прошлого года он составлял в Литве 6,4%, а средний показатель по ЕС был 6,3%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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