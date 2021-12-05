Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Парламент Литвы на минувшей неделе одобрил повышение пенсий – со следующего года средняя пенсия по старости увеличится на 50 евро, полную базовую пенсию будут получать и те, у кого нет обязательного стажа. Однако оппозиция и эксперты критикуют поправки. Так, экономист Раймондас Куодис сказал, что новый порядок на руку тем, кто работал в «тени» и не платил налоги.

Заместитель председателя правления Банка Литвы экономист Раймондас Куодис в передаче «День на Дельфи» заметил, что больше всего пользы от нового порядка получат те, кто работал «в тени» и не платил налоги. «С помощью таких игр мы по сути реабилитируем тех, кто не платил налоги в Содру, кто работал в «тени», ворочал деньгами в Гарюнай – а сейчас заявляет: пусть власть о нас заботится, у нее есть синдром доброго самаритянина. Так и происходит. Мы якобы вытаскиваем какую-то группу людей из нищеты, – сказал он. — Проблема в том, что нищета доходами не измеряется. Она измеряется потенциалом расходов. Если миллионер, который не накопил стаж, сейчас будет получать пенсию побольше, получится парадокс неравенства. Он станет жить лучше за счет других, за счет тех, кто честно платил налоги… Оказывается, выгодно надувать всех остальных, не платить налоги, прятаться, обзавестись огромным имуществом. Власть потом приходит и говорит: у тебя маленькая пенсия. Такой человек будет смеяться над политиками в Литве. Это серьезнее, чем кажется. Если мы возьмем калькулятор, посмотрим, кто и сколько платит в Содру и сколько получает, то увидим, что лучше всего в этой стране действует такая схема: получать минимум, работать «в тени», поскольку минималка дает потом такую выгоду, какую и биткоины не дают».