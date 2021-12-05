Парламент Литвы на минувшей неделе одобрил повышение пенсий – со следующего года средняя пенсия по старости увеличится на 50 евро, полную базовую пенсию будут получать и те, у кого нет обязательного стажа. Однако оппозиция и эксперты критикуют поправки. Так, экономист Раймондас Куодис сказал, что новый порядок на руку тем, кто работал в «тени» и не платил налоги.
Заместитель председателя правления Банка Литвы экономист Раймондас Куодис в передаче «День на Дельфи» заметил, что больше всего пользы от нового порядка получат те, кто работал «в тени» и не платил налоги. «С помощью таких игр мы по сути реабилитируем тех, кто не платил налоги в Содру, кто работал в «тени», ворочал деньгами в Гарюнай – а сейчас заявляет: пусть власть о нас заботится, у нее есть синдром доброго самаритянина. Так и происходит. Мы якобы вытаскиваем какую-то группу людей из нищеты, – сказал он. — Проблема в том, что нищета доходами не измеряется. Она измеряется потенциалом расходов. Если миллионер, который не накопил стаж, сейчас будет получать пенсию побольше, получится парадокс неравенства. Он станет жить лучше за счет других, за счет тех, кто честно платил налоги… Оказывается, выгодно надувать всех остальных, не платить налоги, прятаться, обзавестись огромным имуществом. Власть потом приходит и говорит: у тебя маленькая пенсия. Такой человек будет смеяться над политиками в Литве. Это серьезнее, чем кажется. Если мы возьмем калькулятор, посмотрим, кто и сколько платит в Содру и сколько получает, то увидим, что лучше всего в этой стране действует такая схема: получать минимум, работать «в тени», поскольку минималка дает потом такую выгоду, какую и биткоины не дают».
Комментариев: 2
Людей загнали в Гарюнай, так как после развала СССР не было занятости, некоторые бомжевали в Польше.
К то ворочил деньгами, давно живут в Испании.
В литве было популярно пользоваться нелегалами, работали за 500 литов у цеховиков.
Вот козел этот с позволения сказать экономист! Терпеть не могу их поучения как жить! После развала обнаглевшие « предприниматели» выкупившие некоторые структуры брали на работу не специалистов, а моделей. Моя приятельница с высшим экономическим образованием не могла устроится на работу даже уборщицей в кинотеатр Вингис — не знала достаточно английского языка( видимо тряпка понимала только английский) ей было 50 лет и это все решало, ну и ноги не от ушей. А сколько предпринимателей не устраивали людей на ставку, не платили больничные и отпускные. Вы видимо жили в другой стране а нам пришлось это пережить. Да и хочу заметить, что мы не однократно обращались в службу защиты труда , да и в налоговую, но у таких предпринимателей( как говорится) — все схвачено за все заплачено!Да и ещё вы пробовали стоять в Гарюнай, так вот самый воротила это хозяин базара, а не тот кто берет кредиты для начала , мотается за товаром и не может отбить эти деньги. Это вы сидя в банках, обдираете людей как липку , правда, все по шведско- литовским соглашениям.