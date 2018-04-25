Парадокс: с первым случаем коронавируса в стране страхи населения уменьшились

Похоже, что коронавируса жители Литвы боялись только до тех пор, пока он не достиг Литвы: после того, как в стране был зарегистрирован первый случай заболевания, паника среди населения уменьшилась, и более половины из них чувствуют себя спокойно.

После того, как коронавирус начал распространяться в Италии, 29% жителей Литвы чувствовали беспокойство на 8-9 баллов, между тем абсолютно спокойны были (беспокойство на 1-3 балла) 36% жителей. После того, как в Литве было объявлено о первом случае заболевания, доля тех, кто был очень обеспокоен, сократилась вдвое (до 15%), а доля тех, кто был спокоен, увеличилась до 52% (вместо 36%).

До того, как стало известно о первом случае коронавируса в Литве, каждый пятый респондент сказал, что он уже предпринял некоторые защитные меры. После выявления первого случая число увеличилась вдвое, до 30%.

Наиболее распространенными профилактическими мерами, применяемыми населением, являются частое мытье рук, избегание массовых собраний, дополнительное укрепление иммунитета и приобретение дополнительных запасов основных не скоропортящихся продуктов.