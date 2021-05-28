Парадоксы социальной сферы в пандемию

Средние трудовые доходы в Литве в первом квартале этого года выросли на одну десятую, а число застрахованных вернулось на допандемический уровень, сообщает BNS. Разница в доходах между теми, кто зарабатывает больше всего и кто зарабатывает меньше всего, не становится меньше, а пандемия затронула более уязвимые в социальном плане группы общества.

По данным Фонда социального страхования, в первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года средние трудовые доходы работавших весь месяц жителей выросли на 11% до 1465 евро “на бумаге”, или до 937 евро после вычета налогов.

По словам советника отдела статистики, анализа и прогноза Содры К. Зитиките, баланс приемов и увольнений показывают, что тенденции и в дальнейшем будут оставаться благоприятными. Она говорит, что рост зарплат обусловлен повышением минимальной зарплаты, прибавками к зарплате для медиков.

Растут и зарплаты, и социальное неравенство

Содра отмечает, что сокращавшаяся с 2015 года разница между трудовыми доходами «на бумаге» в прошлом году увеличилась. Средние трудовые доходы одной пятой жителей страны, зарабатывающих больше всего и меньше всего, в прошлом году отличались в 6,5 раза, а в 2019 году эта разница была 6,3 раза.

Количество работающего населения за год не изменилось – 1,111 млн. «Рост зарплат обусловлен повышением “минималки”, надбавками работникам медицинского сектора. Но на разные сферы пандемия действовала по-разному», – сказала К. Зитиките. По ее словам, в этом году больше принимают людей на работу, чем увольняют, и ситуация лучше, чем в прошлом, меньше работников сидит на больничном по уходу за детьми (в прошлом году таких было 60 000 человек, в этом году — максимум 20 000). Зарплаты увеличились у 27% работников сектора здравоохранения. Росли зарплаты в сфере образования (17%), профессиональной и научной сферах (14%), в сфере розничной и оптовой торговли (13%), обрабатывающей промышленности (13%). Плохо обстоят дела в сфере общепита, туризма. «Такая разница между доходами работников и изменения средних зарплат грозят увеличением разницы между теми, кто зарабатывает меньше и кто зарабатывает больше всего, между зарплатами мужчин и женщин», – предупредила К.Зитиките.

Зарплаты в сферах, пораженных во время карантина, растут очень медленно, количество застрахованных там снизилось. В секторе проживания и общепита количество работников сократилось на 20%, в сфере обслуживания, туризма, развлечений и отдыха число работников снизилось на 5-6%. Количество работников увеличилось в сфере информационных технологий и связи (7%), а также в сфере транспорта.

В прошлом году разница между самой высокой и самой низкой зарплатой в Литве составляла 6,5 раза, в 2019 г. – 6,3.»Доходы людей с низкими зарплатами за год увеличились на 6%, а с самыми большими зарплатами – на 10%», — сказала представитель Содры.

Эпидемия неравноправия

Эта пандемия отличается тем, что больше всего на рынке труда пострадали женщины – больше женщин осталось без работы, было принято больше мужчин. Речь идет о десятках тысяч работников. Это и сопровождающие в поездках, где женщины составляют 68 процентов, и консультанты по путешествиям (70), повара (88), администраторы отелей (85). Кроме того, большая часть женщин работают в медучреждениях, где есть большой риск заразиться коронавирусом.

Однако средние доходы женщин в карантин росли быстрее, чем мужчин, – в среднем на 18% (мужчин на 14%). В марте мужчины получали в среднем 1639, а женщины – 1432 евро «на бумаге» (1036 и 918 евро «на руки»). Это последствия того, что больше женщин работает в сфере медицины, проживания, общепита и образования. «В одних секторах женщинам было сложнее сохранить работу, а в других их зарплаты росли», – сказала К.Зитиките. Она заметила, что, несмотря на то что стаж больше бывает у женщин, пенсии выше у мужчин (на 1/5 часть).

Вызов для тех, кто потерял трудоспособность

Количество пенсионеров по нетрудоспособности на рынке труда уменьшилось во время карантина в прошлом году. Это жители, которые потеряли часть своей трудоспособности из-за травмы или состояния здоровья, и их утраченная трудоспособность компенсируется пенсией по инвалидности.

Для сравнения: на начало 2019 года работали 45 тысяч получателей пенсии по инвалидности, на начало 2020 года до пандемии — почти 44 тысячи, а в этом году — более 41 тысячи. Средний заработок работающих получателей пенсий по инвалидности стабильно рос, как и у других работающих.

Хотя средний заработок получателей пенсий по инвалидности ниже, чем у тех, кто работает на той же работе, пенсии по инвалидности обычно покрывают эту разницу.

«Пандемия напомнила нам о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Большинство из них выполняют менее квалифицированную работу, и во время этого кризиса они столкнулись с серьезными проблемами как из-за угроз здоровью (высокий риск развития тяжелых болезней с побочными заболеваниями), так и из-за выполняемой физической и менее квалифицированной работы», — говорит К. Зитиките.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ