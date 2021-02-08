Парикмахерские и некоторые магазины могут открыться со следующего понедельника

Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника, однако окончательное решение планируется принять в эту среду.
Министр экономики Аушрине Армонайте, представившая план выхода из карантина, сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты, при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.
В случае одобрения плана, смогут возобновить работу непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров.
По предложению премьера Ингриды Шимоните кабмин одобрил план «по существу», однако постановление правительства планируется принять в среду. По утверждению премьер-министра, до следующей среды также будет подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.