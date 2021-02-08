Парикмахерские и некоторые магазины могут открыться со следующего понедельника

Nuotrauka BFL/Greta Skaraitienė

Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника, однако окончательное решение планируется принять в эту среду.

Министр экономики Аушрине Армонайте, представившая план выхода из карантина, сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты, при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.