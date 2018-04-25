Париж считает, что система коллективной безопасности в Европе не может быть создана без РФ

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Европейская система коллективной безопасности не может быть создана без участия России. Об этом в четверг на форуме GLOBSEC в Братиславе заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

«Мы не можем рассчитывать на создание системы коллективной безопасности и обеспечение стабильности в Европе без участия России, — отметил он. — Трудности на пути этого диалога не должны ослаблять нашу волю».

При этом, по его словам, «вести диалог с Россией не значит оказывать ей услугу». Ле Дриан подчеркнул, что в диалоге с РФ, «необходимо проявлять твердость».

Министр добавил, что архитектура коллективной безопасности имеет смысл лишь тогда, когда «участвующие в этом страны соблюдают общие правила». «Этот императив, который относится ко всем, также обязывает и Россию».