Парижский форум мира состоится в ноябре этого года

Фото kremlin.ru

Третий Парижский форум мира, запланированный на 11-13 ноября, пройдет по плану. Об этом сообщили его организаторы, информирует ТАСС.

Они подчеркнули, что главной темой форума станет анализ мер, которые должны быть приняты в мире в связи с пандемией COVID-19. «Третий форум состоится, и в первую очередь в силу того, что нынешний [санитарный] кризис делает совершенно очевидной необходимость более широких коллективных действий», — заявил в ходе интернет-конференции генеральный директор международной встречи, французский историк Жюстен Ваис.

По его словам, часть выступлений будет сделана через интернет, часть – на очном форуме Это связано с тем, что далеко не очевидным является снятие к ноябрю карантина и различных ограничений. «Однако совершенно очевидно то, что форум состоится», — подчеркнул его директор.

Инициатива проведения Парижских форумов мира принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Намечено на обсуждение в Париже в ноябре вынести три главные группы вопросов: организация и работа систем здравоохранения, экономические проблемы и вопросы цифровых технологий для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом.