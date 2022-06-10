Парковка в столице дорожает

Изменится и порядок парковки у разных ведомств. Вместо части резервированных мест («Rezervuota») появятся знаки короткой стоянки. Здесь жители смогут оставлять автомобили не больше чем на 2 часа. Благодаря этому посетителям госучреждений не придется искать бесплатное или более дешевое место для стоянки. Все эти изменения были приняты для того, чтобы в случае необходимости можно было удобно добраться на автомобиле до центра.

С 1 июля водители будут больше платить за стоянку в тех местах, где изменены парковочные зоны. Почти весь Старый город уже сейчас входит в красную и синюю зоны.

Жителям с действующим разрешениями на парковку не нужно подавать заявление на получение разрешения до истечения срока его действия. Кроме того, владельцы мотоциклов в Вильнюсе смогут получить годовое разрешение на стоянку мотоциклов.

Как считают инициаторы проекта, изменение зон должно побудить жителей пользоваться альтернативными транспортными средствами. Тем самым сократится количество автомобилей в центре города, улучшится экология.

Комментарий

Транспортные проблемы: варианты решений

Фото BNS/Ж.Гядвилы

Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме

Социал-демократ Линас Йонаускас назвал принятые Вильнюсским муниципалитетом решения о повышении платы за парковку на некоторых улицах столицы не защитой интересов жителей, а выкачиванием денег, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.

По словам Л. Йонаускаса, повышение платы за парковку не решает проблемы, с которыми сталкиваются горожане. «Решения, связанные с повышением платы, мне напоминают элементарное выкачивание денег. Плату повышают, объясняя это тем, что жители хотят оставлять машины рядом с домом, но не могут это сделать из-за парковки посторонних водителей. Однако неужели на самом деле повышение платы и введение красной зоны вместо зеленой отпугнет тех, кто хочет оставить машину в конкретном месте? Не думаю», – сказал Л. Йонаускас.

По мнению депутата, уровень загрязнения воздуха в Вильнюсе могли бы снизить комплексные решения. «Одного решения недостаточно. Надо подходить к решению вопроса комплексно. Если жители жалуются, что на их местах машины оставляют посторонние, то надо не делать места платными, а оставлять их только для парковки жителей, у которых есть соответствующие разрешения. Если мы хотим, чтобы в центре города и в Старом городе уровень загрязнения был ниже, то вообще должно сократиться количество мест для парковки тех, кто не живет в этой части. Для этого есть подземные парковки. В Старый город следует пропускать только электромобили. Если бы общественный транспорт был удобным, а его маршруты хорошо налажены и запланированы, плюс горожане могли бы пользоваться транспортом бесплатно, то действительно мало кто ездил бы из дома в центр на автомобиле», – отметил Л. Йонаускас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt