Парковка в столице дорожает

С 1 июля в столице Литвы изменятся некоторые парковочные зоны, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. В некоторых местах парковка подорожает, появится больше мест для парковки.
На улицах Вильнюса платными станут некоторые зоны, на которых сейчас можно оставить машину бесплатно. К желтой зоне отныне будут относиться: территория колонии Расу, Шнипишкес. К зеленой присоединят ул. Антакальне, Жирмуну, Минтес, С.Жукауско, Ю.Кубиляус, Жиге, Лакуну, Пелесос. Некоторые платные зоны станут дороже. Например, на ул. A.Вивульске, около парка Вингис, на ул. Ринктинес, Шейминишкю и Спорто отныне будет желтая зона. В красную войдут ул. В.Кудиркос, Малонейи, Пушу, Крокувос. Синей зоной станет парковка на ул. Субачяус, А.Страздяле, Шв. Двасес.
Изменится и порядок парковки у разных ведомств. Вместо части резервированных мест («Rezervuota») появятся знаки короткой стоянки. Здесь жители смогут оставлять автомобили не больше чем на 2 часа. Благодаря этому посетителям госучреждений не придется искать бесплатное или более дешевое место для стоянки. Все эти изменения были приняты для того, чтобы в случае необходимости можно было удобно добраться на автомобиле до центра.
С 1 июля водители будут больше платить за стоянку в тех местах, где изменены парковочные зоны. Почти весь Старый город уже сейчас входит в красную и синюю зоны.
Жителям с действующим разрешениями на парковку не нужно подавать заявление на получение разрешения до истечения срока его действия. Кроме того, владельцы мотоциклов в Вильнюсе смогут получить годовое разрешение на стоянку мотоциклов.
Как считают инициаторы проекта, изменение зон должно побудить жителей пользоваться альтернативными транспортными средствами. Тем самым сократится количество автомобилей в центре города, улучшится экология.
Комментарий
Транспортные проблемы: варианты решений
Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме
Социал-демократ Линас Йонаускас назвал принятые Вильнюсским муниципалитетом решения о повышении платы за парковку на некоторых улицах столицы не защитой интересов жителей, а выкачиванием денег, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.
По словам Л. Йонаускаса, повышение платы за парковку не решает проблемы, с которыми сталкиваются горожане. «Решения, связанные с повышением платы, мне напоминают элементарное выкачивание денег. Плату повышают, объясняя это тем, что жители хотят оставлять машины рядом с домом, но не могут это сделать из-за парковки посторонних водителей. Однако неужели на самом деле повышение платы и введение красной зоны вместо зеленой отпугнет тех, кто хочет оставить машину в конкретном месте? Не думаю», – сказал Л. Йонаускас.
По мнению депутата, уровень загрязнения воздуха в Вильнюсе могли бы снизить комплексные решения. «Одного решения недостаточно. Надо подходить к решению вопроса комплексно. Если жители жалуются, что на их местах машины оставляют посторонние, то надо не делать места платными, а оставлять их только для парковки жителей, у которых есть соответствующие разрешения. Если мы хотим, чтобы в центре города и в Старом городе уровень загрязнения был ниже, то вообще должно сократиться количество мест для парковки тех, кто не живет в этой части. Для этого есть подземные парковки. В Старый город следует пропускать только электромобили. Если бы общественный транспорт был удобным, а его маршруты хорошо налажены и запланированы, плюс горожане могли бы пользоваться транспортом бесплатно, то действительно мало кто ездил бы из дома в центр на автомобиле», – отметил Л. Йонаускас.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt