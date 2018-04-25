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Виленский Вестник

Парковка в столице

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Во дворах домов Вильнюса появится 1200 дополнительных парковочных мест, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

Для порядка и удобства у многоквартирных домов почти в два раза была расширена зона парковки. Существующее пространство между зданиями подготовили для автостоянки: по возможности была выровнена поверхность, укреплен щебень и уложено специальное сотовое покрытие для парковки.

Как отметил вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас, муниципалитет нацелен превратить спальные районы в уютные и комфортабельные места для жизни. По его словам, за три года сотовым покрытием было оборудовано почти 80 мест.

«В Вильнюсе мы продолжим расширять установку зеленых сот в тех дворах, где это не уменьшает пространство реально используемых внутренних дворов и зеленых зон. Обеспечим условия, при которых парковочные места не будут оборудованы в ущерб привлекательности и качеству жизни. Отремонтируем и общественные места, проложим пешеходные и велосипедные дорожки, положим асфальт на улицах, чтобы дворы ожили для хорошего отдыха или чтобы для активной деятельности хватило бы и своего двора», – сказал Миталас.

Отмечается, что вильнюсский муниципалитет в этом году обустроил более 18 тысяч квадратных метров территории у жилых домов для парковки. Кроме того, в разных спальных районах уже было открыто 1600 парковочных мест.

Напомним, что городской совет столицы утвердил новые правила парковки. Границы платных зон изменятся с 1 января.

Предполагается, что это решение позволит урегулировать транспортные потоки, разгрузить парковки в центре города и других местах, а также освободить больше места для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, инициатива призвана уменьшить городской шум, загрязнение воздуха и поощрить использование альтернативных способов передвижения в городе.

Как отметили в компании Susisiekimo paslaugo, зоны парковки корректируются там, где наблюдается повышенная занятость.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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