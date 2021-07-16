Парковка во дворах станет платной

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов, бесплатно машины смогут оставлять только жители (одна машина на семью), а гостям или владельцам нескольких авто придется платить за стоянку, сообщает BNS. По словам мэра Р.Шимашюса, так хотят освободить дворы от неиспользуемых автомобилей. «Мы хотим освободить дворы от неиспользуемых автомобилей и дать жителям реальную, а не теоретическую возможность парковаться у дома», – сказал мэр.

Намечается внедрение такого порядка осенью. Глава Вильнюса сказал, что сначала такая система будет внедряться там, где об этом попросят жители. «Начнем во дворах, где жители изъявят такое желание сами», – сказал Р.Шимашюс.

Представитель муниципального предприятия «Услуги сообщения» Йонас Дамидавичюс сказал, что после введения нового порядка каждая семья получит по два разрешения на парковку, одно будет бесплатным. Если помещение коммерческого назначения, то разрешается оставлять лишь один автомобиль. «Предполагается, что первое разрешение будет бесплатным, а второе будет стоить 5 евро в месяц. Остальным приезжим придется платить 30 центов в час», – сказал он. По его словам, в ходе осуществления проекта намереваются убрать неэксплуатируемые автомобили. Кроме того, планируют договариваться с торговыми центрами, чтобы они разрешали жителям оставлять машины на парковках в ночное время.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt