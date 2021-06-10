Парламент Беларуси обратился к мировому сообществу

Указано, что сегодня политическое и экономическое давление на Беларусь не прекращается, а только усиливается.

«Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом – соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно», – говорится в обращении.

Также отмечается, что вмешательство во внутренние дела Беларуси создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН.

«Против Беларуси развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции», – подчеркивается в заявлении.

В белорусском парламенте назвали абсурдными действия по лишению страны прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминацию компаний и организаций.

Ранее сообщалось, что Европарламент подготовил резолюцию по Беларуси, в которой предложит ввести ряд санкций против страны. Документ должны принять уже 10 июня.