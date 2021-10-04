Парламент Беларуси принял законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

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Палата представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата белорусского парламента) приняла в первом чтении законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в понедельник, передает ТАСС.

«Депутаты приняли проект Закона Республики Беларусь «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», — сказано в сообщении.

Документ, который подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении республики, предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, «приостановление действия соглашения не препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности».

МИД Беларуси 28 июня заявил, что начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии. Свое решение в дипведомстве объяснили тем, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Минск не может выполнять свои обязательства в рамках этого документа. В начале июля глава белорусского МИД Владимир Макей сказал, что Минск оставляет своего рода «форточку», чтобы в случае нормализации отношений вернуться к участию в соглашении. По его словам, республика переориентирует часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных против нее Западом санкций.

В соответствии с документом Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.