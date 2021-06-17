Парламент Чехии запретил привлечение РФ и Китая к строительству АЭС

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек согласился с данной поправкой.

Напомним, в апреле власти Чехии исключили Росатом из тендера на расширение АЭС Дукованы на фоне шпионского скандала. К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Росатом тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что «мирный атом» должен быть вне политики.

Также сообщалось, что Чехия и Россия обменялись взаимной высылкой десятков дипломатов. Тогда Прага обвинила Москву в организации взрыва военного склада, который произошел 16 октября 2014 года.