Парламент Чехии запретил привлечение РФ и Китая к строительству АЭС

Чехия не сможет использовать предложения России и Китая для расширения АЭС Дукованы. Такое решение приняла Палата депутатов – нижняя палата парламента, сообщает чешское информагентство CTK в среду, 16 июня.
Отмечается, что для достройки АЭС можно использовать технологии только от поставщиков из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства. Россия и Китай не входят в число этих стран.
Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек согласился с данной поправкой.
Напомним, в апреле власти Чехии исключили Росатом из тендера на расширение АЭС Дукованы на фоне шпионского скандала. К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Росатом тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что «мирный атом» должен быть вне политики.
Также сообщалось, что Чехия и Россия обменялись взаимной высылкой десятков дипломатов. Тогда Прага обвинила Москву в организации взрыва военного склада, который произошел 16 октября 2014 года.korrespondent.net