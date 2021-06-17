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Парламент Чехии запретил привлечение РФ и Китая к строительству АЭС

By IAEA Imagebank — CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org

Чехия не сможет использовать предложения России и Китая для расширения АЭС Дукованы. Такое решение приняла Палата депутатов – нижняя палата парламента, сообщает чешское информагентство CTK в среду, 16 июня.

Отмечается, что для достройки АЭС можно использовать технологии только от поставщиков из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства. Россия и Китай не входят в число этих стран.

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Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек согласился с данной поправкой.

Напомним, в апреле власти Чехии исключили Росатом из тендера на расширение АЭС Дукованы на фоне шпионского скандала. К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Росатом тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что «мирный атом» должен быть вне политики.

Также сообщалось, что Чехия и Россия обменялись взаимной высылкой десятков дипломатов. Тогда Прага обвинила Москву в организации взрыва военного склада, который произошел 16 октября 2014 года. 

korrespondent.net

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