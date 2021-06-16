Парламент Эстонии назначил выборы президента на 30 августа

Очередные выборы президента Эстонии должны состояться в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент страны. Если ему это не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат Рийгикогу).

В настоящий момент президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году.