Парламент Эстонии принял резолюцию с критикой РФ по вопросам истории Второй мировой войны

Рийгикогу (парламент) Эстонии в среду принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны. Об этом сообщает местный портал ERR, пишет ТАСС. Принятый документ носит исключительно декларативный характер,

В преамбуле резолюции осуждается пакт Молотова-Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

В документе также выражается поддержка Польше и другим европейским странам, которых «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны». Авторы документа утверждают, что российские власти пытаются «переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны».

Резолюция парламента Эстонии была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши».