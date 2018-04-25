Парламент Франции принял закон о легализации марихуаны

Нижняя палата парламента Франции приняла закон, который разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает France 24 .

Отмечается, что теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент.

Планируется, что эксперимент по применению медицинской марихуаны начнется во Франции уже в первой половине 2020 года. Право использовать продукт получат около трех тысяч пациентов, которые страдают от неизлечимых болезней, эпилепсии, спазматической боли, судорог, рассеянного склероза, осложнений из-за химиотерапии.

Согласно закону, марихуану во Франции смогут выписывать пациенту врачи нескольких больниц. Сначала марихуану можно будет получить в аптеке той больницы, которая выписала рецепт, а затем – в аптеке по месту жительства. Препарат можно будет получить в виде высушенных листьев и шишек растения, травяных чаев и масел.