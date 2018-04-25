Парламент Ирана единогласно признал Пентагон террористической организацией

Кроме того, высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на гибель Сулеймани. Об этом заявил секретарь Совбеза Али Шамхани. По его словам, «американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана». «Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», — отметил секретарь Совбеза, добавив, что «даже самый щадящий из вариантов может стать историческим кошмаром для США».

3 января стало известно о гибели в Багдаде генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа. По данным Bloomberg, США не уведомляли о готовящемся ударе по Сулеймани ни иностранные правительства, ни конгресс, а министерство внутренней безопасности США было проинформировано об ударе по Сулеймани уже постфактум.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. «За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе», — заявил в интервью иранскому государственному телевидению командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. На этом фоне Иран заявил об отказе от выполнения ядерной программы, заявив, что не отказывается от продолжения переговоров с «пятеркой» подписантов СВПД, однако США должны ответить за убийство Сулеймани.

