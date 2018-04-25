Парламент Ирландии распущен

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггигнс распустил Парламент Ирландии 32 созыва.
Парламентские выборы в Ирландии состоятся в субботу 8 февраля 2020 года. Об этом объявил Премьер-министр страны Лео Варадкар.
The Journal сообщает, что Генеральные выборы назначаются на субботний день впервые с 1918 года!
Лео Варадкар объяснил, что, назначая дату выборов в первую очередь заботился о семьях, в которых дети посещают школу. Ведь большинство учебных заведений в день голосования являются избирательными участками и родителям приходится заботится о том, с кем оставить ребенка.
Ранее было предложено провести всенародное голосование в «Валентинов день» (14 февраля), но идея не была поддержана парламентариями.
Немедленно, в сети появилась реклама основных участвующих в избирательной компании партий. Со дня на день, фонарные столбы по всей Ирландии украсят лица кандидатов в народные избранники.russianireland.com
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę