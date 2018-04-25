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Парламент Ирландии распущен

  • By Irish Defence Forces from Ireland — PCC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40793369

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггигнс распустил Парламент Ирландии 32 созыва.

Парламентские выборы в Ирландии состоятся в субботу 8 февраля 2020 года. Об этом объявил Премьер-министр страны Лео Варадкар.

The Journal сообщает, что Генеральные выборы назначаются на субботний день впервые с 1918 года!

Лео Варадкар объяснил, что, назначая дату выборов в первую очередь заботился о семьях, в которых дети посещают школу. Ведь большинство учебных заведений в день голосования являются избирательными участками и родителям приходится заботится о том, с кем оставить ребенка.

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Ранее было предложено провести всенародное голосование в «Валентинов день» (14 февраля), но идея не была поддержана парламентариями.

Немедленно, в сети появилась реклама основных участвующих в избирательной компании партий. Со дня на день, фонарные столбы по всей Ирландии украсят лица кандидатов в народные избранники.

russianireland.com

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